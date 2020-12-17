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اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض بجازان

بعد الموجات المتكررة من الأمطار الغزيرة التي وفَّرت بيئة مناسبة لانتشارها

اجتمعت اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض بمنطقة جازان أمس الاثنين بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، برئاسة المهندس محمد بن على آل عطيف، مدير فرع الوزارة بجازان رئيس اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض، وحضور كل من الدكتور أحمد السهلي من الشؤون الصحية بجازان، والدكتور إبراهيم خياط وكيل الأمانة للخدمات، والبروفيسور زكي منور عيسى من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وجاء الاجتماع على خلفية ما تعرضت له المنطقة من موجات متكررة من الأمطار الغزيرة، أدت إلى توافُر الظروف البيئية الملائمة لانتشار نواقل الأمراض بالمنطقة؛ وهو ما يتطلب رفع درجة الحيطة والحذر، وتكثيف أعمال المكافحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للأمراض الوبائية المنقولة بالحشرات، كمرض حمى الوادي المتصدع، ومرض الملاريا، ومرض حمى الضنك.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل فِرق المكافحة، وتنسيق العمل بين الجهات الثلاث المشتركة في المكافحة، هي (البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الصحية وأمانة المنطقة).

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي سوف تسهم في تذليل معوقات العمل وتجويد الأداء.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الفترة الماضية أمطارًا متفرقة على محافظاتها الجبلية والساحلية، فيما تستمر توقعات الأرصاد باستمرارها خلال الأيام القادمة.

جازان اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض بجازان وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض بجازان
سبق

اجتمعت اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض بمنطقة جازان أمس الاثنين بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، برئاسة المهندس محمد بن على آل عطيف، مدير فرع الوزارة بجازان رئيس اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض، وحضور كل من الدكتور أحمد السهلي من الشؤون الصحية بجازان، والدكتور إبراهيم خياط وكيل الأمانة للخدمات، والبروفيسور زكي منور عيسى من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وجاء الاجتماع على خلفية ما تعرضت له المنطقة من موجات متكررة من الأمطار الغزيرة، أدت إلى توافُر الظروف البيئية الملائمة لانتشار نواقل الأمراض بالمنطقة؛ وهو ما يتطلب رفع درجة الحيطة والحذر، وتكثيف أعمال المكافحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للأمراض الوبائية المنقولة بالحشرات، كمرض حمى الوادي المتصدع، ومرض الملاريا، ومرض حمى الضنك.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل فِرق المكافحة، وتنسيق العمل بين الجهات الثلاث المشتركة في المكافحة، هي (البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الصحية وأمانة المنطقة).

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي سوف تسهم في تذليل معوقات العمل وتجويد الأداء.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الفترة الماضية أمطارًا متفرقة على محافظاتها الجبلية والساحلية، فيما تستمر توقعات الأرصاد باستمرارها خلال الأيام القادمة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
10:07 PM

اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمكافحة نواقل الأمراض بجازان

بعد الموجات المتكررة من الأمطار الغزيرة التي وفَّرت بيئة مناسبة لانتشارها

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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اجتمعت اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض بمنطقة جازان أمس الاثنين بمقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، برئاسة المهندس محمد بن على آل عطيف، مدير فرع الوزارة بجازان رئيس اللجنة التنفيذية لنواقل الأمراض، وحضور كل من الدكتور أحمد السهلي من الشؤون الصحية بجازان، والدكتور إبراهيم خياط وكيل الأمانة للخدمات، والبروفيسور زكي منور عيسى من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وجاء الاجتماع على خلفية ما تعرضت له المنطقة من موجات متكررة من الأمطار الغزيرة، أدت إلى توافُر الظروف البيئية الملائمة لانتشار نواقل الأمراض بالمنطقة؛ وهو ما يتطلب رفع درجة الحيطة والحذر، وتكثيف أعمال المكافحة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن للأمراض الوبائية المنقولة بالحشرات، كمرض حمى الوادي المتصدع، ومرض الملاريا، ومرض حمى الضنك.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل فِرق المكافحة، وتنسيق العمل بين الجهات الثلاث المشتركة في المكافحة، هي (البيئة والمياه والزراعة، الشؤون الصحية وأمانة المنطقة).

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي سوف تسهم في تذليل معوقات العمل وتجويد الأداء.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الفترة الماضية أمطارًا متفرقة على محافظاتها الجبلية والساحلية، فيما تستمر توقعات الأرصاد باستمرارها خلال الأيام القادمة.

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