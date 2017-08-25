لحل مشكلة الزحام.. محافظ الزلفي يتفقّد مركز اللقاحات الجديد

افتتح بمجمع صالات التعليم بتعاون القطاعين الصحي والأمني وإدارة التعليم

تفقّد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ صباح اليوم، مركز لقاحات (كوفيد-19) الجديد المقام حالياً في مجمع الصالات الرياضية التابع لإدارة التعليم على طريق الملك فهد، الذي افتتح بعد الاجتماع العاجل الذي عقده العتيبي؛ مع عدة جهات لحل مشكلة الزحام على مركز اللقاحات الأول.

وتجوّل محافظ الزلفي في أرجاء المركز يرافقه مدير مستشفى المحافظة الأخصائي عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني؛ ومدير إدارة التعليم محمد بن عبدالله الطريقي؛ ومدير شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي؛ وعدد من القيادات الأمنية، حيث اطلع على التجهيزات وخطة سير العمل بالمركز منذ دخول المراجع حتى خروجه.

وجاء افتتاح وتجهيز المركز الجديد في الصالات الرياضية التابعة لإدارة التعليم، بعد ترؤس محافظ الزلفي اجتماعاً عاجلاً أخيراً، وما صدر عنه من قرارات وتوجيهات لمعالجة مشكلة الازدحام والتجمعات الكبيرة التي رافقت عودة الدراسة.

وأشاد العتيبي؛ بالتعاون بين القطاع الصحي وإدارة التعليم والقطاعات الأمنية بالمحافظة؛ معتبراً ذلك صورة إيجابية تعكس التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية بما يخدم المواطن واحتياجاته، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 وامتثالاً لتوجيهات وتعليمات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتلمس احتياجاتهم في المجالات كافة.