وضع مدير مكتب الرئيس الإيراني في الحجر الصحي

"واعظي" أشار إلى إصابة ابنته وزوجته

كشف محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أنه يخضع حاليًّا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "واعظي" عبر "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".

وذكر أنه على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، قرر الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل، وإجراء تحليل آخر.