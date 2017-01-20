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الجهات الأمنية بالمدينة والقصيم تضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب للبيع

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة لوزارة البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي المدينة المنورة والقصيم 5 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الجهات الأمنية بالمدينة والقصيم تضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب للبيع
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي المدينة المنورة والقصيم 5 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
03:59 PM

الجهات الأمنية بالمدينة والقصيم تضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب للبيع

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة لوزارة البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي المدينة المنورة والقصيم 5 مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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