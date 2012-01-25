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"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

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مدير الجوازات يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق

داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن

رفع المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.

كما عبّر عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعياً الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.

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مدير الجوازات يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق
سبق

رفع المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.

كما عبّر عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعياً الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:30 AM

مدير الجوازات يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته لرتبة فريق

داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة وأن يديم عليه نعمة الأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق.

كما عبّر عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، داعياً الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقه في خدمة الدين والملك والوطن.

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