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قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بجامعة خالد للبكالوريوس والدبلوم

للعام الجامعي 1442هـ .. بمختلف المسارات والتخصصات

أعلنت جامعة الملك خالد، قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتَي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني: إن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات.

وأضاف "القرني" أن العمادة حرصت على معالجة صعوبات واجهت بعض المتقدمين إلكترونيًّا؛ حيث جرى استقبال ومعالجة أكثر من أربعة آلاف طلب عبر البريد الإلكتروني والرد على أكثر من 10 آلاف رسالة واتس آب، وأكثر من ألفَي اتصال هاتفي خلال فترة التقديم.

وأشار "القرني" إلى أن العمادة ستستمر في استقبال استفسارات المتقدمين من خلال الوسائل الإلكترونية دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح عميد القبول والتسجيل أن العمادة وفي ضوء الشفافية التي تنتهجها، تعلن نسب الترشيح للقبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة؛ حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YQNQroZhu_3q_4rEzfp3CSYsRrIexpsB/view?usp=drivesdk

وقال: إن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، عن طريق خدمة القبول الفوري، وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين.

ولفت "القرني" إلى أن العمادة أتاحت خدمة تغيير القبول التي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي، وفق شروط القبول، وستتم إتاحة الخدمتين إلكترونيًّا من يوم 2 ذي الحجة حتى 18 من الشهر نفسه.

جامعة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بجامعة خالد للبكالوريوس والدبلوم
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد، قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتَي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني: إن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات.

وأضاف "القرني" أن العمادة حرصت على معالجة صعوبات واجهت بعض المتقدمين إلكترونيًّا؛ حيث جرى استقبال ومعالجة أكثر من أربعة آلاف طلب عبر البريد الإلكتروني والرد على أكثر من 10 آلاف رسالة واتس آب، وأكثر من ألفَي اتصال هاتفي خلال فترة التقديم.

وأشار "القرني" إلى أن العمادة ستستمر في استقبال استفسارات المتقدمين من خلال الوسائل الإلكترونية دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح عميد القبول والتسجيل أن العمادة وفي ضوء الشفافية التي تنتهجها، تعلن نسب الترشيح للقبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة؛ حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YQNQroZhu_3q_4rEzfp3CSYsRrIexpsB/view?usp=drivesdk

وقال: إن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، عن طريق خدمة القبول الفوري، وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين.

ولفت "القرني" إلى أن العمادة أتاحت خدمة تغيير القبول التي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي، وفق شروط القبول، وستتم إتاحة الخدمتين إلكترونيًّا من يوم 2 ذي الحجة حتى 18 من الشهر نفسه.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
07:28 PM

قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة بجامعة خالد للبكالوريوس والدبلوم

للعام الجامعي 1442هـ .. بمختلف المسارات والتخصصات

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رائد القرفي - أبها
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أعلنت جامعة الملك خالد، قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتَي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني: إن الجامعة حرصت على قبول أكبر عدد ممكن وفقًا للطاقة الاستيعابية لمختلف المسارات.

وأضاف "القرني" أن العمادة حرصت على معالجة صعوبات واجهت بعض المتقدمين إلكترونيًّا؛ حيث جرى استقبال ومعالجة أكثر من أربعة آلاف طلب عبر البريد الإلكتروني والرد على أكثر من 10 آلاف رسالة واتس آب، وأكثر من ألفَي اتصال هاتفي خلال فترة التقديم.

وأشار "القرني" إلى أن العمادة ستستمر في استقبال استفسارات المتقدمين من خلال الوسائل الإلكترونية دون حاجة المتقدم لمراجعة عمادة القبول والتسجيل حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح عميد القبول والتسجيل أن العمادة وفي ضوء الشفافية التي تنتهجها، تعلن نسب الترشيح للقبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة؛ حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YQNQroZhu_3q_4rEzfp3CSYsRrIexpsB/view?usp=drivesdk

وقال: إن العمادة تسعى جاهدة لتوفير أي مقعد يشغر للمتقدمين لاستيعاب بقية الطلاب والطالبات غير المقبولين، عن طريق خدمة القبول الفوري، وهي خدمة تتيح للطلاب والطالبات ممن قُبلت نسبتهم في الجامعة ولديهم طلب قبول الاطلاع على المقاعد الشاغرة التي انسحب منها الطلاب أو الطالبات بعد القبول أو لم تتم الموافقة على التخصص من قبل المرشحين.

ولفت "القرني" إلى أن العمادة أتاحت خدمة تغيير القبول التي تتيح للطالب بعد الحصول على الرقم الجامعي تغيير تخصصه الذي قُبل عليه قبل بداية الفصل الدراسي، وفق شروط القبول، وستتم إتاحة الخدمتين إلكترونيًّا من يوم 2 ذي الحجة حتى 18 من الشهر نفسه.

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