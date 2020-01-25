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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

بذكرى يوم أستراليا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذكرى يوم أستراليا برقية تهنئة

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:49 PM

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا

بذكرى يوم أستراليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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