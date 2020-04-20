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"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

هيئة المدن تطلق حملة "معكم" بالمناطق المجاورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

اشتملت على العديد من المبادرات بهدف مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا، ومساهمة منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لتوحيد الجهود في التخفيف على المتضررين من جائحة فيروس كورونا، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حزمة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق المجاورة ، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. كما جرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية حملة معكم الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المدن تطلق حملة "معكم" بالمناطق المجاورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
سبق

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا، ومساهمة منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لتوحيد الجهود في التخفيف على المتضررين من جائحة فيروس كورونا، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حزمة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق المجاورة ، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. كما جرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
03:07 PM

هيئة المدن تطلق حملة "معكم" بالمناطق المجاورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

اشتملت على العديد من المبادرات بهدف مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
1,985

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصّة حملة "معكم" الخيرية في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيسي للمدينة، وعدد من المستثمرين فيها. واشتملت الحملة على العديد من المبادرات، حيث تم تسليم سلال غذائية لجمعية البر الخيرية بصعبر والقضيمة لتوزيعها في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة الاجتماعية ودورها في مكافحة التبعات المعيشية لجائحة فيروس كورونا، ومساهمة منها في تحقيق أهداف حملة "برّاً بمكّة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، لتوحيد الجهود في التخفيف على المتضررين من جائحة فيروس كورونا، ومن أجل إنجاح الحملة في تحقيق أهدافها المجتمعية.

وأكدت الهيئة أنها تواصل تنفيذ حزمة من المبادرات بالتنسيق مع العديد من الشركات داخل وخارج المدن الاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توزيع حقائب تحتوي على معدات وقاية شخصية مثل القفازات، والكمامات، ومعقمات اليدين، على العاملين بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمناطق المجاورة ، كما تم استقبال وتوزيع مئات كراتين مياه الشرب ومطهّرات للمنازل. كما جرى من خلال الحملة توزيع منشورات توعوية عن الفيروس من وزارة الصحة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه.

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