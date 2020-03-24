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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ للرؤية

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمندق, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

الدفاع المدني الباحة تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمندق, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:05 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة ورياح نشطة وتدنٍ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وتشمل الحالة "مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمندق, وبني حسن, وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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