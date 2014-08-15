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"الصيفي": السعودية واجهة الإسلام والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم

هنأ الملك وولي العهد بنجاح الحج مؤكدًا: تتويج لتضافر جهود المواطنين والقيادة

هنأ نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، علي بن أحمد الصيفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الجاري، مبينًا أن هذا النجاح هو تتويج لتضافر جهود كل أبناء المملكة وقيادتها لتقديم الخدمات للحجاج والمشروعات العملاقة في الحرمين والمشاعر المقدسة.

وقال "الصيفي" إن هذا النجاح الذي حققته السعودية هو امتدادٌ للنجاحات المتواصلة والخدمات التي تشرفت المملكة بتقديمها طيلة عقود لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن السعودية هي واجهة العالم الإسلامي والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم.

وفي سياق متصل، رفع الصيفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على استضافة أكثر من ٣٠ حاجًا وحاجة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لافتًا إلى أن البرنامج حقق أمنية مسلمين كثر لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة خدمات متميزة تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وسأل نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الله أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دعوات الحجاج ضيوف الرحمن على خدماتهم للإسلام والمسلمين وتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

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"الصيفي": السعودية واجهة الإسلام والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم
سبق

هنأ نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، علي بن أحمد الصيفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الجاري، مبينًا أن هذا النجاح هو تتويج لتضافر جهود كل أبناء المملكة وقيادتها لتقديم الخدمات للحجاج والمشروعات العملاقة في الحرمين والمشاعر المقدسة.

وقال "الصيفي" إن هذا النجاح الذي حققته السعودية هو امتدادٌ للنجاحات المتواصلة والخدمات التي تشرفت المملكة بتقديمها طيلة عقود لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن السعودية هي واجهة العالم الإسلامي والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم.

وفي سياق متصل، رفع الصيفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على استضافة أكثر من ٣٠ حاجًا وحاجة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لافتًا إلى أن البرنامج حقق أمنية مسلمين كثر لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة خدمات متميزة تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وسأل نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الله أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دعوات الحجاج ضيوف الرحمن على خدماتهم للإسلام والمسلمين وتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
12:46 AM

"الصيفي": السعودية واجهة الإسلام والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم

هنأ الملك وولي العهد بنجاح الحج مؤكدًا: تتويج لتضافر جهود المواطنين والقيادة

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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هنأ نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، علي بن أحمد الصيفي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي، بمناسبة نجاح موسم الحج للعام الجاري، مبينًا أن هذا النجاح هو تتويج لتضافر جهود كل أبناء المملكة وقيادتها لتقديم الخدمات للحجاج والمشروعات العملاقة في الحرمين والمشاعر المقدسة.

وقال "الصيفي" إن هذا النجاح الذي حققته السعودية هو امتدادٌ للنجاحات المتواصلة والخدمات التي تشرفت المملكة بتقديمها طيلة عقود لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن السعودية هي واجهة العالم الإسلامي والحامية له ومن ينقدها فإنه ينتقد المسلمين بالعالم.

وفي سياق متصل، رفع الصيفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على استضافة أكثر من ٣٠ حاجًا وحاجة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لافتًا إلى أن البرنامج حقق أمنية مسلمين كثر لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام وسط منظومة خدمات متميزة تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وسأل نائب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي الله أن يتقبل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين دعوات الحجاج ضيوف الرحمن على خدماتهم للإسلام والمسلمين وتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

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