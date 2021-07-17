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وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية التلاعب بملف ‎صافر

دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات

حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر، وتجاهل التحذيرات الدولية من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وقال "الإرياني": الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم وضعها الفني وصيانتها؛ يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأشار إلى أن هذا الرفض من قبل الميليشيا يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادّةً للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎ملف صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية التلاعب بملف ‎صافر
سبق

حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر، وتجاهل التحذيرات الدولية من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وقال "الإرياني": الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم وضعها الفني وصيانتها؛ يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأشار إلى أن هذا الرفض من قبل الميليشيا يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادّةً للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎ملف صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:41 PM

وزير الإعلام اليمني يحمّل الحوثي مسؤولية التلاعب بملف ‎صافر

دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف ‎صافر، وتجاهل التحذيرات الدولية من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وقال "الإرياني": الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر، وتقييم وضعها الفني وصيانتها؛ يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأشار إلى أن هذا الرفض من قبل الميليشيا يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادّةً للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎ملف صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.

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