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روسيا: البنتاغون يبني مختبرات بيولوجية في دول الاتحاد السوفيتي السابق

"زايتسيف": يحدث ذلك تحت ستار تقديم المساعدة في المجال الصحي والوبائي

أعلن نائب مدير قسم الصحافة والإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو واشنطن لمناقشة المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بدأ البنتاغون في بناء المختبرات هناك، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وتفصيلاً، قال زايتسيف خلال مؤتمر صحفي: "تحت ستار تقديم المساعدة في المجال الصحي والوبائي، بدأ البنتاغون في تشييد وتحديث المختبرات الميكروبيولوجية على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف "في سياق الاتصالات الثنائية مع دول رابطة الدول المستقلة، نلفت الانتباه إلى ضرورة فرض رقابة وطنية صارمة على أي نشاط بيولوجي يتم تنفيذه على أراضيها".

وأردف: "من أجل إزالة القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على طول محيط الحدود الروسية، نعد أنه من الضروري تفعيل آلية المادة 5 من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، والتي بموجبها يجب على الدول الأعضاء التشاور مع بعضها بعضًا في حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ أحكامها".

وتابع "ندعو الجانب الأمريكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبحث بشكل ثنائي جميع المسائل، التي تراكمت لدينا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

يُذكر أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، تم توقيعها في 10 إبريل 1972م، وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975، وبحلول أغسطس عام 2019 وقعتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتلزم المعاهدة الأطراف الموقعة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة.

البنتاغون

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روسيا: البنتاغون يبني مختبرات بيولوجية في دول الاتحاد السوفيتي السابق
سبق

أعلن نائب مدير قسم الصحافة والإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو واشنطن لمناقشة المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بدأ البنتاغون في بناء المختبرات هناك، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وتفصيلاً، قال زايتسيف خلال مؤتمر صحفي: "تحت ستار تقديم المساعدة في المجال الصحي والوبائي، بدأ البنتاغون في تشييد وتحديث المختبرات الميكروبيولوجية على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف "في سياق الاتصالات الثنائية مع دول رابطة الدول المستقلة، نلفت الانتباه إلى ضرورة فرض رقابة وطنية صارمة على أي نشاط بيولوجي يتم تنفيذه على أراضيها".

وأردف: "من أجل إزالة القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على طول محيط الحدود الروسية، نعد أنه من الضروري تفعيل آلية المادة 5 من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، والتي بموجبها يجب على الدول الأعضاء التشاور مع بعضها بعضًا في حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ أحكامها".

وتابع "ندعو الجانب الأمريكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبحث بشكل ثنائي جميع المسائل، التي تراكمت لدينا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

يُذكر أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، تم توقيعها في 10 إبريل 1972م، وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975، وبحلول أغسطس عام 2019 وقعتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتلزم المعاهدة الأطراف الموقعة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
10:54 PM

روسيا: البنتاغون يبني مختبرات بيولوجية في دول الاتحاد السوفيتي السابق

"زايتسيف": يحدث ذلك تحت ستار تقديم المساعدة في المجال الصحي والوبائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب مدير قسم الصحافة والإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو واشنطن لمناقشة المخاوف المتزايدة بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بدأ البنتاغون في بناء المختبرات هناك، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وتفصيلاً، قال زايتسيف خلال مؤتمر صحفي: "تحت ستار تقديم المساعدة في المجال الصحي والوبائي، بدأ البنتاغون في تشييد وتحديث المختبرات الميكروبيولوجية على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف "في سياق الاتصالات الثنائية مع دول رابطة الدول المستقلة، نلفت الانتباه إلى ضرورة فرض رقابة وطنية صارمة على أي نشاط بيولوجي يتم تنفيذه على أراضيها".

وأردف: "من أجل إزالة القضايا المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على طول محيط الحدود الروسية، نعد أنه من الضروري تفعيل آلية المادة 5 من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، والتي بموجبها يجب على الدول الأعضاء التشاور مع بعضها بعضًا في حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ أحكامها".

وتابع "ندعو الجانب الأمريكي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبحث بشكل ثنائي جميع المسائل، التي تراكمت لدينا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

يُذكر أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، تم توقيعها في 10 إبريل 1972م، وأصبحت نافذة في 26 مارس 1975، وبحلول أغسطس عام 2019 وقعتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتلزم المعاهدة الأطراف الموقعة بمنع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة.

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