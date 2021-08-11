"بن رقوش" يُكرّم مدير إشراف الفروع الإيوائية بمكة

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، مدير إدارة الإشراف على الفروع الإيوائية بالمنطقة، بندر حسن الزهراني، نظير تميزه بالإشراف على الدور الإيوائية واجتهاده وأدائه في العام 1442هـ.

وقال "بن رقوش": إن هذا التكريم هو رسالة شكر وتحفيز للموظف المميز، وخلق نوعًا من التنافس المحمود والإيجابي بين الموظفين بالمنطقة".