"أرامكو" ترحّب باتفاق المملكة والكويت لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

أمين الناصر يؤكد أن التحرك سيقود الطرفين إلى إنجاز ما يحقق الأهداف المرجوة

رحبت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بالاتفاق الجديد الذي وقّعته حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن استئناف إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: يعد هذا اليوم بارزاً ومميزاً في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي والنفطي بين الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. ومع توقيع هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان لإنجاز ما يحقق أهدافها المرجوة.

وقد أبرم هذا الاتفاق التاريخي في مدينة الكويت كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، وخالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الكويت.