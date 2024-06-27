"صحة الطائف" تمنع سفر طاقم طبي بمستشفى خاص أصاب ذوي مريض بالذعر بتشخيص خاطئ

قرروا أنه مصاب بسرطان الدم ونقص الصفائح الدموية واتضح أنه بصحة جيدة

منعت صحة الطائف سفر كل من له علاقة بحالة مرضية لأحد المواطنين، بعد اتهام ذوي المريض بتشخيص خاطئ لقريب لهم من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الطائف، حيث قرر المستشفى أن المريض مصاب بمرض سرطان الدم والذبحة الصدرية ونقص الصفائح الدموية مما تسبب للمريض وذويه بالهلع إضافة لخسائر مادية ونفسية ومعنوية، فيما اتضح بعدها سلامة المريض بعد الكشف عليه في أحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وتفصيلاً، قال المواطن راكان الطويرقي، إنهم راجعوا والدهم لقسم الطوارئ في أحد مستشفيات الطائف الخاصة يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019م، حيث كان يعاني كتمة في الصدر، وفي البداية رفضوا تغطية الحالة على التأمين بسبب عدم وجود موظف مختص، فتم إدخال الحالة على الحساب الشخصي (النقدي).

وأفاد بأنه بعد عمل الفحوص اللازمة من خلالهم تمت الإفادة من قِبل دكتور القلب المناوب ومدير الأطباء بأنه يوجد نقص حاد في الصفائح الدموية ويلزم تنويم الحالة في العناية المركزة ويلزم إعطاء الحالة دم بسبب النقص الحاد كما تمت الإفادة بأن الحالة تعاني ذبحة صدرية واشتباهًا بوجود سرطان بالدم.

وأضاف "الطويرقي" أن إفادة الفريق الطبي أدت إلى هلع كبير للمريض ولهم جميعًا، مضيفًا: "وافقنا مبدئيًا على أن يتم تنويم الحالة وذلك بإعطائه صفائح لتستقر الحالة صحيًا وقام أحد الأطباء بإفادتنا بأنه لا يوجد صفائح لدى المستشفى حاليًا ويلزم التنسيق عن طريق بنك الدم، وحاولنا أن يتم تحويل الحالة عن طريق برنامج إحالة، لكن المدير المناوب رفض ذلك وأفادنا بأنه فقط عن طريق تقرير طبي يدوي".

وأردف: "طلبنا أخذ الموافقة من شركة التأمين لنقل المريض عن طريق الإسعاف ولكن المدير المناوب رفض رفع طلب لشركة التأمين وذلك بسبب عدم وجود موظف مختص".

وأشار الطويرقي إلى أنه "بعد ذلك نقل المريض من خلالنا لمستشفى الهدا للقوات المسلحة وعمل الفحوص اللازمة اتضح أن جميع التحاليل سليمة ولا يوجد أي نقص حاد في الصفائح الدموية ولا اشتباه سرطان ولا ذبحة صدرية، وكل ما شخصه المستشفى خاطئ، وإنهم أصابونا بالذعر".

واتهم المسؤول عن الحالة بأن هدفه التنويم وتطويل فاتورة الحساب بشكل غير إنساني، مطالبًا صحة الطائف بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤول عن هذا التشخيص الخاطئ والتعويض المادي والمعنوي من جراء ما حصل لهم، إضافة لعدم تعاون المدير المناوب في إجراءات التغطية التأمينية، مبينًا أن إحالة المريض لمستشفى القوات المسلحة بالهدا أنقذ بعد توفيق الله الحالة، حيث والده حاليًا بالمنزل في أتم الصحة والعافية.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ"سبق" أنه تم استلام شكوى المواطن والوقوف على إجراءات المستشفى الخاص واستلام ملفه الطبي من قِبل لجنة المتابعة في حينه، مضيفًا أنه جرى إصدار قرار بمنع سفر كل من له علاقة بالحالة المرضية، وجارٍ استكمال كل التحقيقات اللازمة وإحالتها للجنة الاختصاص بالنظر في قضايا القطاع الخاص.