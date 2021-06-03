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هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية

حرصًا منهما على المساهمة في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت

وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.

وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية
سبق

وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.

وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
05:13 PM

هيئة المراجعين وشركة "ثقة" توقعان اتفاقية شراكة إنشاء حلول ذكية

حرصًا منهما على المساهمة في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت كل من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وشركة ثقة لخدمات الأعمال اليوم اتفاقية شراكة لتطوير وتنفيذ خدمات تقنية حديثة وحلول ذكية تخدم القطاع المحاسبي.

وتهدف الشراكة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان نموها واستقرارها من خلال توفير الخدمات السحابية وربطها بهم مما يساعد في بناء وتمكين القدرات الرقمية للمنشآت.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: هذه الاتفاقية تتضمن مشاريع مشتركة بين الهيئة وشركة ثقة في مجال حلول الأعمال الذكية، التي سيكون لها دور كبير في دعم أعمال الهيئة وخدمة مستفيديها بطريقة سهلة وميسرة.
وأضاف: الهيئة تُعنى بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية، وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

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