النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة خلال تسلل فاشل في صعدة

الميليشيا حاولت السيطرة على تباب المطلة على سوق آل ثابت

أحبطت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد، اليوم (الأحد) عملية تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأوضح قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المعارك عنيفة كبدت ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

ميليشيا الحوثي الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة خلال تسلل فاشل في صعدة
سبق

أحبطت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد، اليوم (الأحد) عملية تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأوضح قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المعارك عنيفة كبدت ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
05:02 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:11 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة خلال تسلل فاشل في صعدة

الميليشيا حاولت السيطرة على تباب المطلة على سوق آل ثابت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
415

أحبطت قوات تابعة لألوية اليمن السعيد، اليوم (الأحد) عملية تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة.

وأوضح قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المعارك عنيفة كبدت ميليشيا الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة