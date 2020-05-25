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هنأ القيادة بالعيد.. رئيس الجامعة الإسلامية: جعلتم رفعة الوطن ورفاهية المواطن نصب أعينكم

رفع رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي باسمه واسم منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي.

ودعا "العتيبي" الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة وهي تنعم بالمزيد من التقدم والرقي، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش، في ظل قيادتها الرشيدة التي جعلت رفعة هذا الوطن ورفاهيته نصب عينيها.

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هنأ القيادة بالعيد.. رئيس الجامعة الإسلامية: جعلتم رفعة الوطن ورفاهية المواطن نصب أعينكم
سبق

رفع رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي باسمه واسم منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي.

ودعا "العتيبي" الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة وهي تنعم بالمزيد من التقدم والرقي، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش، في ظل قيادتها الرشيدة التي جعلت رفعة هذا الوطن ورفاهيته نصب عينيها.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
02:40 PM

هنأ القيادة بالعيد.. رئيس الجامعة الإسلامية: جعلتم رفعة الوطن ورفاهية المواطن نصب أعينكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي باسمه واسم منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللأسرة المالكة وللشعب السعودي.

ودعا "العتيبي" الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا العزيزة وهي تنعم بالمزيد من التقدم والرقي، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش، في ظل قيادتها الرشيدة التي جعلت رفعة هذا الوطن ورفاهيته نصب عينيها.

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