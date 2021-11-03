"شركة سالا للترفيه" تفتتح "سالا هب" أكبر مدينة ألعاب ترفيهية مغلقة في الرياض بوليفارد

فرصة للانطلاق في عالم الخيال والاستمتاع تقدم تجارب ممتعة وأجواء لا تُنسى

أعلنت شركة سالا للترفيه؛ إحدى شركات فيدا القابضة، افتتاح "سالا هب"؛ أكبر مدينة ألعاب ترفيهية مغلقة في الرياض بوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحضر الافتتاح كل من: السيد فهد الحكير والسيد عبد الرحمن الحكير والسيد محمد عطية الرئيس التنفيذي لشركة سالا للترفيه.

ويشكل الترفيه جزءًا مهمًا من قطاعَي الخدمات والسياحة، وهما من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

يأتي افتتاح المدينة الترفيهية الجديدة سالا هب ضمن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الترفيه في المملكة، الذي قدم فرصاً غير مسبوقة للأعمال التجارية الطموحة في صناعة الترفيه للشركات المحلية والدولية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبناء وطن مزدهر وطموح.

ويتماشى افتتاح مدينة الألعاب الترفيهية الجديدة سالا هب مع شعار موسم الرياض لهذا العام "تخيل أكثر"، حيث تتيح سالا هب الفرصة للانطلاق في عالم الخيال والاستمتاع بشكلٍ لم يسبق له مثيل عبر تجارب ممتعة وأجواء لا تُنسى، حيث تمثل سالا هب مفهوماً جديداً يجمع بين كافة ماركات سالا في مكان واحد.

ويمكن لزوّار موسم الرياض الاستمتاع بزيارة المدينة الترفيهية سالا هب في بوليفارد الرياض بمنطقة "تروكاديرو" وخوض تجارب رائعة من المتعة والمغامرة والإثارة من خلال عديد من الألعاب والفعاليات الشيّقة التي تتاح لأول مرة في السعودية والشرق الأوسط، ومن ضمن الألعاب الجماعية المبهرة لعبة انعدام الجاذبية، وسباق الطائرات، وحرب الأذرعة، وسباق الدريفت، والسيارات المتصادمة، وسباق السحاب، وركوب الأمواج، ولعبة الاحصنة، ولعبة صاروخ السحاب، ولعبة الخلاط، ولعبة الأخطبوط وقطار الموت ولعبة الدوران على الحبل.

وتقدر المساحة الاجمالية لمدينة سالا هب الترفيهية المغلقة بحوالي 4500 متر مربع حيث تم تقسيمها الى عدة مناطق لتواكب كافة احتياجات أفراد العائلة، وهي المنطقة المخصصة للألعاب الجماعية، والمنطقة المخصصة لألعاب الجوائز، ومنطقة الألعاب الإلكترونية، ومنطقة ألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة العاب المهارات، ومنطقة ألعاب الرياضة، ومنطقة ألعاب الهزازات الصغيرة والمخصصة للأطفال، وغرفة للحفلات، الى جانب منطقة المأكولات والمشروبات والمثلجات وكذلك منطقة لالتقاط الصور التذكارية الخيالية الى جانب مسرح الطفل.

ويأتي افتتاح مدينة الألعاب الجديدة سالا هب تماشيًا مع نمو صناعة الترفيه في جميع أنحاء العالم، وضمن الخطوات التي اتخذتها الشركة بتوسيع أعمالها على مدار السنوات الماضية على المستوى الوطني.

وتطمح سالا هب إلى أن تكون جزءًا من الجهود الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، ودعم التوظيف وتعزيز الاقتصاد والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي يمثل قطاع الترفيه ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الطموحة.

وتعليقاً على هذه المناسبة صرّح السيّد محمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة سالا للترفيه قائلاً: "نُعزّز اليوم تواجدنا هنا ضمن موسم الرياض، ونحن فخورون بهذا التواجد. وتتمثل رؤيتنا في أن تصبح سالا هب رائدة عالميًا في مجال العلامات التجارية. كما نطمح إلى تقديم ترفيه فريدٍ وعالي الجودة مع عديد من التجارب المتنوعة لتلبية احتياجات ضيوفنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع أنحاء العالم في المستقبل".

وأضاف: "وضمن قيمنا التي نعتبرها المبادئ التي نسترشد بها من أجل تقديم كل ما من شأنه تعزيز تجارب كافة أفراد الأسرة، نؤكد التزامنا بتقديم معايير عالمية فيما يتعلق بالصحة والسلامة والأمن، وتقديم تجارب فريدة لكل فرد من أفراد الأسرة.

وفي ذات السياق، افتتحت سالا للترفيه فرعها الجديد من "سالا ليزر تاغ" في بارك أفينيو مول – الرياض، يوم الثلاثاء الموافق 26 /10/ 2021 الذي يقدم تجربة جديدة في لعبة الليزر تاغ، حيث يتم فيها استخدام سلاح "ايكومبات" الذي يقدم لأول مرة في السعودية.

يُشار أن شركة سالا للترفيه يندرج تحتها عديد من العلامات التجارية المتخصصة في مجال الترفيه "سالا هب، بوبز فايمس، كيدزانيا جدة، بيلي بيز، سالا سيتي، سالا كارتنج، إي بلو، وأخيراً سالا ليزر تاغ" بعدد أفرع يتجاوز ٢٦ فرعاً على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية. وذلك سعياً في تقديم تجربة لا مثيل لها وتخدم العديد من الأعمار وشرائح المجتمع، وتقديم تجارب ترفيهية ممتعة وملهمة للأطفال والعائلات والشباب، تُسهم في توفير تجارب سعيدة ولحظات لا تُنسى ضمن بيئة صحية ومنظمة ومسؤولة.