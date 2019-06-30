الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المنتظمة إلى وجهة المستقبل "نيوم" بالرحلة “SV2030”

الجاسر : تفخر بتسخير امكانا تنا لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة

دشنت الخطوط السعودية ـ الناقل الوطني للمملكة ـ صباح اليوم الأحد 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م رحلاتها المنتظمة إلى وجهتها الداخلية الجديدة "مطار خليج نيوم" في شرما شمال غرب المملكة، وهو المطار رقم (28) في سلسلة مطارات المملكة وأحدثها من حيث التأسيس حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى للمطار، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في بالرمز "NUM" .

واحتفلت الخطوط السعودية بمناسبة تدشين رحلاتها المنتظمة إلى نيوم قبيل انطلاق الرحلة الأولى من مطار الملك خالد الدولي بالرياض برعاية وحضور م رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر وعدد من قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط السعودية وشركة نيوم،

وتم التدشين الرسمي في احتفال مبسط وتم توديع الضيوف المسافرين على الرحلة الأولى وغالبيتهم من منسوبي شركة نيوم وذلك لمباشرة العمل في موقع المشروع، وغادرت الرحلة الافتتاحية عند الساعة (06:30) صباحا برقم شرفي “SV2030” تيمناً برؤية المملكة 2030 والتي يعد مشروع نيوم من مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية، وسيكون مطار خليج نيوم أول مطار يخدم بالكامل أحد المشاريع العملاقة المنبثقة من رؤية المملكة .

وأكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر أن تدشين الرحلات المنتظمة إلى نيوم يُعد يوم تاريخي بما يمثله من أهمية وتأكيد على انطلاق مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ وجهة المستقبل "نيوم" أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن مبادرات رؤية المملكة، وقال :"الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني للمملكة تفخر بتسخير امكاناتها لخدمة ودعم برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، وتواكب المبادرات الملهمة والمشاريع الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ومنها مشروع نيوم الاستراتيجي ببرامج وخطط تشغيلية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التي هي جزء من الرؤية المباركة بكل ما تحمله في طياتها من خير لمستقبل الوطن وأبنائه"

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر :"يسجل اليوم مشروع نيوم مجددا إنجازا جديدا ومهما يُقرّب الحلم إلى الحقيقة يتجسد في تمكين الوصول المباشر إلى نيوم، ونحن فخورون بشراكتنا مع الخطوط السعودية التي تساهم معنا في تحقيق هذا الحلم".