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الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد"

الأمين: ستقام حتى ولو بدون جمهور

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.

ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.

يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري الأبطال كأس الاتحاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد"
سبق

أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.

ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.

يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:07 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:42 AM

الآسيوي: عازمون على مواصلة مسابقتي "الأبطال" و"الاتحاد"

الأمين: ستقام حتى ولو بدون جمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الماليزي ويندسور جون أن مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد ستمضيان قدماً هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى احتمال أن تقام خلف أبواب موصدة من دون جمهور.

وفي حديثه لفرانس برس، قال أمين عام الاتحاد: كلاهما سيستكملان هذا العام، لا يزال لدينا الوقت، كاشفاً بأن المواعيد الجديدة لاستئناف المسابقتين قد يصبح معلوماً بنهاية أبريل الحالي.

ولم يستبعد جون خوض المباريات بغياب الجمهور، إذا كان هذا ما تحتاجه السلطات الصحية، مؤكداً بأن الاتحاد الآسيوي مصمم على المضي قدماً في المسابقتين لأسباب رياضية وللوفاء بالالتزامات التجارية.

يشار أن الاتحاد الآسيوي قرر يوم أمس الثلاثاء، تمديد تأجيل كافة المباريات والمسابقات القارية خلال شهري مايو ويونيو، حتى إشعار آخر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وما زالت هناك أربع جولات على إنهاء دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقاً (ثماني مجموعات)، ويسعى الاتحاد القاري إلى إنهائها في يونيو قبل أن تبدأ الأدوار الإقصائية في أغسطس.

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