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العقوبات الأمريكية تهبط بصادرات إيران النفطية إلى 400 برميل

بلغت مبيعاتها في أبريل الماضي مليون برميل يوميًّا

هبطت صادرات إيران من النفط الخام كثيرًا في شهر مايو (أيار) الجاري، إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران، حسبما أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط لـ"رويترز".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.

وصدّرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميًّا منذ بداية الشهر الحالي، وفقًا لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات.

وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل (نيسان) الماضي، عندما شحنت إيران ما يقل عن مليون برميل يوميًّا؛ أي أقل من 20 في المئة من الشحنات التي أرسلتها إيران في أبريل 2018 التي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًّا.

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العقوبات الأمريكية تهبط بصادرات إيران النفطية إلى 400 برميل
سبق

هبطت صادرات إيران من النفط الخام كثيرًا في شهر مايو (أيار) الجاري، إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران، حسبما أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط لـ"رويترز".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.

وصدّرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميًّا منذ بداية الشهر الحالي، وفقًا لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات.

وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل (نيسان) الماضي، عندما شحنت إيران ما يقل عن مليون برميل يوميًّا؛ أي أقل من 20 في المئة من الشحنات التي أرسلتها إيران في أبريل 2018 التي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًّا.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
09:25 PM

العقوبات الأمريكية تهبط بصادرات إيران النفطية إلى 400 برميل

بلغت مبيعاتها في أبريل الماضي مليون برميل يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت صادرات إيران من النفط الخام كثيرًا في شهر مايو (أيار) الجاري، إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيس لطهران، حسبما أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط لـ"رويترز".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.

وصدّرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميًّا منذ بداية الشهر الحالي، وفقًا لبيانات من رفينيتيف أيكون ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات.

وتراجعت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف منذ أبريل (نيسان) الماضي، عندما شحنت إيران ما يقل عن مليون برميل يوميًّا؛ أي أقل من 20 في المئة من الشحنات التي أرسلتها إيران في أبريل 2018 التي بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًّا.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,091
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,973
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
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31.1 مليار ..

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