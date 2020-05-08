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على العين والرأس.. هكذا يتعامل أبطال التحالف مع مطالب الشعب اليمني

في فيديو جسّده حُسن تعامل ضابط سعودي

جسد فيديو لضابط سعودي بقوات تحالف تدعم الشرعية باليمن رقي تعامل منسوبي قوات التحالف مع الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم لتحقيق أمن بلادهم واستقرارها من مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.

وأظهر فيديو متداول للرائد السعودي سلمان نقاء الهواملة الدوسري أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركة في التحالف العربي في ‫سقطرى اليمنية حسن التعامل مع مطالب المواطنين اليمنيين في مشهد لقي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليمن الشقيق والدول العربية على الاحترام المتبادل بين قوات التحالف التي تساند الشعب اليمني لإعادة أمنه واستقراره من أيدي عصابات الحوثي الإرهابية التي تحاول خطف استقراره وإثارة الفوضى بأمنه للميليشيات الإيرانية الإرهابية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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على العين والرأس.. هكذا يتعامل أبطال التحالف مع مطالب الشعب اليمني
سبق

جسد فيديو لضابط سعودي بقوات تحالف تدعم الشرعية باليمن رقي تعامل منسوبي قوات التحالف مع الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم لتحقيق أمن بلادهم واستقرارها من مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.

وأظهر فيديو متداول للرائد السعودي سلمان نقاء الهواملة الدوسري أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركة في التحالف العربي في ‫سقطرى اليمنية حسن التعامل مع مطالب المواطنين اليمنيين في مشهد لقي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليمن الشقيق والدول العربية على الاحترام المتبادل بين قوات التحالف التي تساند الشعب اليمني لإعادة أمنه واستقراره من أيدي عصابات الحوثي الإرهابية التي تحاول خطف استقراره وإثارة الفوضى بأمنه للميليشيات الإيرانية الإرهابية.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
08:27 PM

على العين والرأس.. هكذا يتعامل أبطال التحالف مع مطالب الشعب اليمني

في فيديو جسّده حُسن تعامل ضابط سعودي

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
4
10,711

جسد فيديو لضابط سعودي بقوات تحالف تدعم الشرعية باليمن رقي تعامل منسوبي قوات التحالف مع الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم لتحقيق أمن بلادهم واستقرارها من مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية.

وأظهر فيديو متداول للرائد السعودي سلمان نقاء الهواملة الدوسري أحد منسوبي القوات المسلحة المشاركة في التحالف العربي في ‫سقطرى اليمنية حسن التعامل مع مطالب المواطنين اليمنيين في مشهد لقي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليمن الشقيق والدول العربية على الاحترام المتبادل بين قوات التحالف التي تساند الشعب اليمني لإعادة أمنه واستقراره من أيدي عصابات الحوثي الإرهابية التي تحاول خطف استقراره وإثارة الفوضى بأمنه للميليشيات الإيرانية الإرهابية.

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