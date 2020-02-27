حصل اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي عمر السومة، على الإقامة المميزة بعد حوالي ٦ سنوات قضاها مع أسرته بالسعودية. وبهذه المناسبة قال "السومة" عبر فيديو نشره حساب "الإقامة المميزة" على تويتر: "إنه حصل عليها بعد شهر ونصف تقريباً وهي مدة قصيرة جداً. وأضاف أن ما دفعه للتقديم على الإقامة المميزة علاقاته الجيدة بالمملكة، وظروف زوجته ودراستها بالجامعة، كذلك تواجد والديه وأسرته، مؤكدًا أن السعودية مقبلة على نهضة ومستقبل كبير، وأن الإقامة المميزة ستفتح باب الاستثمار.

"عمر السومة" بعد الإقامة المميزة: المملكة مقبلة على نهضة كبيرة بدر العتيبي سبق 2020-02-27 حصل اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي عمر السومة، على الإقامة المميزة بعد حوالي ٦ سنوات قضاها مع أسرته بالسعودية.



وبهذه المناسبة قال "السومة" عبر فيديو نشره حساب "الإقامة المميزة" على تويتر: "إنه حصل عليها بعد شهر ونصف تقريباً وهي مدة قصيرة جداً.



وأضاف أن ما دفعه للتقديم على الإقامة المميزة علاقاته الجيدة بالمملكة، وظروف زوجته ودراستها بالجامعة، كذلك تواجد والديه وأسرته، مؤكدًا أن السعودية مقبلة على نهضة ومستقبل كبير، وأن الإقامة المميزة ستفتح باب الاستثمار.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 07:05 PM

"عمر السومة" بعد الإقامة المميزة: المملكة مقبلة على نهضة كبيرة نجم الأهلي حصل عليها في غضون شهر ونصف





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حصل اللاعب المحترف في صفوف النادي الأهلي عمر السومة، على الإقامة المميزة بعد حوالي ٦ سنوات قضاها مع أسرته بالسعودية.



وبهذه المناسبة قال "السومة" عبر فيديو نشره حساب "الإقامة المميزة" على تويتر: "إنه حصل عليها بعد شهر ونصف تقريباً وهي مدة قصيرة جداً.



وأضاف أن ما دفعه للتقديم على الإقامة المميزة علاقاته الجيدة بالمملكة، وظروف زوجته ودراستها بالجامعة، كذلك تواجد والديه وأسرته، مؤكدًا أن السعودية مقبلة على نهضة ومستقبل كبير، وأن الإقامة المميزة ستفتح باب الاستثمار.