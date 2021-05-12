النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية البريطاني يتهم الحوثيين بعرقلة السلام باليمن وتجنيد الأطفال للقتال

دعاهم للقاء المبعوث الخاص وإنهاء هجوم مأرب

اتهمت المملكة المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية السلام باليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم: "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبَرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية".

وأضاف: "المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية البريطاني يتهم الحوثيين بعرقلة السلام باليمن وتجنيد الأطفال للقتال
سبق

اتهمت المملكة المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية السلام باليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم: "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبَرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية".

وأضاف: "المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:25 PM

وزير الخارجية البريطاني يتهم الحوثيين بعرقلة السلام باليمن وتجنيد الأطفال للقتال

دعاهم للقاء المبعوث الخاص وإنهاء هجوم مأرب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
0
194

اتهمت المملكة المتحدة الحوثيين بعرقلة عملية السلام باليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له اليوم: "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبَرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في الأراضي الحوثية".

وأضاف: "المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة