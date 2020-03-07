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انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

أكثر من 70 شخصاً ما زالوا محاصرين

أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، اليوم السبت، انهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت أنقاضه.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام محلية في الصين، فإن "المبنى المنهار يقع بمقاطعة تشيوانتشو جنوب شرق الصين، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا، حيث أظهر فيديو متداول تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصًا".

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ 23 شخصًا.

ولا زال عدد من العالقين محاصرين، جراء انهيار الفندق الذي يقع في مدينة "تشيوانتشو"، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ قائمة في المكان، كما أنه لم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين
سبق

أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، اليوم السبت، انهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت أنقاضه.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام محلية في الصين، فإن "المبنى المنهار يقع بمقاطعة تشيوانتشو جنوب شرق الصين، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا، حيث أظهر فيديو متداول تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصًا".

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ 23 شخصًا.

ولا زال عدد من العالقين محاصرين، جراء انهيار الفندق الذي يقع في مدينة "تشيوانتشو"، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ قائمة في المكان، كما أنه لم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:44 PM

انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

أكثر من 70 شخصاً ما زالوا محاصرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، اليوم السبت، انهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت أنقاضه.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام محلية في الصين، فإن "المبنى المنهار يقع بمقاطعة تشيوانتشو جنوب شرق الصين، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا، حيث أظهر فيديو متداول تحول الفندق إلى كومة أنقاض، تحاصر أكثر من 70 شخصًا".

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة، حيث تمكنت بالفعل من إنقاذ 23 شخصًا.

ولا زال عدد من العالقين محاصرين، جراء انهيار الفندق الذي يقع في مدينة "تشيوانتشو"، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ قائمة في المكان، كما أنه لم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.

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