النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

أندية الأولى تناقش تنظيمات الجولات الأخيرة للدوري وعدد الأجانب للموسم المقبل

في اجتماعٍ عقدته الرابطة.. وغاب عنه ممثِّلا الخليج والكوكب

ناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى، اليوم؛ تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وعددًا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

واستمع المجلس في الاجتماع العادي الذي احتضنه فندق الكمبنسكي بمدينة الدمام، بحضور رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي للرابطة منصور الرفاعي، إضافة إلى ممثِّلي الأندية الأعضاء؛ إلى شرحٍ مفصل لبعض لوائح النظام من المحامي صالح العبيدلي.

وألقى آل معمر كلمةً افتتح بها أعمال الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو أندية الخليج والكوكب، فيما ناقش المجلس حقوق النقل التلفزيوني وعدد اللاعبين المحترفين في المواسم المقبلة، إلى جانب التنظيمات الإدارية للجولات الأخيرة لمسابقة الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أندية الأولى تناقش تنظيمات الجولات الأخيرة للدوري وعدد الأجانب للموسم المقبل
سبق

ناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى، اليوم؛ تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وعددًا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

واستمع المجلس في الاجتماع العادي الذي احتضنه فندق الكمبنسكي بمدينة الدمام، بحضور رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي للرابطة منصور الرفاعي، إضافة إلى ممثِّلي الأندية الأعضاء؛ إلى شرحٍ مفصل لبعض لوائح النظام من المحامي صالح العبيدلي.

وألقى آل معمر كلمةً افتتح بها أعمال الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو أندية الخليج والكوكب، فيما ناقش المجلس حقوق النقل التلفزيوني وعدد اللاعبين المحترفين في المواسم المقبلة، إلى جانب التنظيمات الإدارية للجولات الأخيرة لمسابقة الدوري.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:52 PM

أندية الأولى تناقش تنظيمات الجولات الأخيرة للدوري وعدد الأجانب للموسم المقبل

في اجتماعٍ عقدته الرابطة.. وغاب عنه ممثِّلا الخليج والكوكب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
35

ناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى، اليوم؛ تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وعددًا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

واستمع المجلس في الاجتماع العادي الذي احتضنه فندق الكمبنسكي بمدينة الدمام، بحضور رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي للرابطة منصور الرفاعي، إضافة إلى ممثِّلي الأندية الأعضاء؛ إلى شرحٍ مفصل لبعض لوائح النظام من المحامي صالح العبيدلي.

وألقى آل معمر كلمةً افتتح بها أعمال الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو أندية الخليج والكوكب، فيما ناقش المجلس حقوق النقل التلفزيوني وعدد اللاعبين المحترفين في المواسم المقبلة، إلى جانب التنظيمات الإدارية للجولات الأخيرة لمسابقة الدوري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,290
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,557
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,212
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,179

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة