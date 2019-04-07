أندية الأولى تناقش تنظيمات الجولات الأخيرة للدوري وعدد الأجانب للموسم المقبل

في اجتماعٍ عقدته الرابطة.. وغاب عنه ممثِّلا الخليج والكوكب

ناقش أعضاء مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى، اليوم؛ تعديلات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وعددًا من التنظيمات والموضوعات الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

واستمع المجلس في الاجتماع العادي الذي احتضنه فندق الكمبنسكي بمدينة الدمام، بحضور رئيس رابطة دوري أندية الدرجة الأولى مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي للرابطة منصور الرفاعي، إضافة إلى ممثِّلي الأندية الأعضاء؛ إلى شرحٍ مفصل لبعض لوائح النظام من المحامي صالح العبيدلي.

وألقى آل معمر كلمةً افتتح بها أعمال الاجتماع الذي غاب عنه ممثلو أندية الخليج والكوكب، فيما ناقش المجلس حقوق النقل التلفزيوني وعدد اللاعبين المحترفين في المواسم المقبلة، إلى جانب التنظيمات الإدارية للجولات الأخيرة لمسابقة الدوري.