"الشؤون الإسلامية" و"مآذن" توقعان مذكرة لتعقيم 3 آلاف مسجد في الرياض

وفق أعلى المعايير بالتنسيق مع فرق فرع الوزارة الميدانية

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمعية العناية بالمساجد وخدماته "مآذن".

جاء ذلك، بمقر الفرع بمدينة الرياض، حيث وقعها من جانب الوزارة، المدير العام للفرع، الشيخ أحمد بن عبدالله الفارس، ومن الجمعية، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الشيخ خالد بن عبدالرحمن النشوان.

وتنص المذكرة في مرحلتها الأولى من الاتفاقية على تعقيم ثلاثة آلاف مسجد وجامع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، خلال العام 2021م، من خلال مبادرة "تعقيم المساجد"، وفق أعلى المعايير، بالتنسيق مع فرق فرع الوزارة الميدانية.

من ناحيته، نوه المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الدكتور أحمد الفارس، بأهمية دور القطاع الثالث الخيري للإسهام في خدمة المجتمع والمساجد على وجه الخصوص.

وقال إن القيادة الرشيدة هي الداعم الأول مادياً ومعنوياً لهذه الجمعيات، حيث أولت رؤية المملكة 2030، اهتماماً كبيراً للارتقاء بالعمل الخيري.

وأوضح الدكتور الفارس، أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيه ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار العناية والاهتمام ببيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من فيروس كورونا، راجيًا من الله، أن تحقق هذه الاتفاقية ما يساهم في خدمة بيوت الله، والمحافظة على سلامة مرتاديها وفق أعلى المعايير.

يذكر أن، جمعية العناية بالمساجد وخدماته "مآذن"، من الجمعيات الرائدة والمتخصصة في العناية بالمساجد وترميمها وتأمين احتياجاتها من النظافة والتأثيث وصيانتها.