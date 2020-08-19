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ابتدائية بالليث تُطلق مبادرة "توصيل الكتب" للطلاب في منازلهم

تهدف إلى الحرص على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وتفاديًا للتزاحم

نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة بسبب جائحة كرونا، أطلقت مدرسة ابتدائية بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة (توصيل الكتب لطلابها).

وتهدف تلك المبادرة التي أطلقتها المدرسة السعودية الابتدائية بمحافظة الليث، إلى الحرص على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، وتفاديًا للتزاحم الذي قد يتسبب في انتقال العدوى، وتسهيلًا وخدمة لأولياء الأمور والطلاب.

وأشاد عدد من أولياء أمور الطلبة بهذه المبادرة الجميلة التي من خلالها يتم إيصال الكتب الدراسية للطلبة في منازلهم؛ مما يحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويساهم في الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي، كما أنه يعتبر من التواصل البنّاء بين المدرسة وأولياء الأمور.

وقدّم أولياء الأمور شكرهم وتقديرهم لقائد المدرسة عبيد عاتق أبو زيد، ولكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة الرائعة.

محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتدائية بالليث تُطلق مبادرة "توصيل الكتب" للطلاب في منازلهم
سبق

نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة بسبب جائحة كرونا، أطلقت مدرسة ابتدائية بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة (توصيل الكتب لطلابها).

وتهدف تلك المبادرة التي أطلقتها المدرسة السعودية الابتدائية بمحافظة الليث، إلى الحرص على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، وتفاديًا للتزاحم الذي قد يتسبب في انتقال العدوى، وتسهيلًا وخدمة لأولياء الأمور والطلاب.

وأشاد عدد من أولياء أمور الطلبة بهذه المبادرة الجميلة التي من خلالها يتم إيصال الكتب الدراسية للطلبة في منازلهم؛ مما يحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويساهم في الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي، كما أنه يعتبر من التواصل البنّاء بين المدرسة وأولياء الأمور.

وقدّم أولياء الأمور شكرهم وتقديرهم لقائد المدرسة عبيد عاتق أبو زيد، ولكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة الرائعة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:50 PM

ابتدائية بالليث تُطلق مبادرة "توصيل الكتب" للطلاب في منازلهم

تهدف إلى الحرص على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وتفاديًا للتزاحم

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عوض الفهمي - الليث
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نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة بسبب جائحة كرونا، أطلقت مدرسة ابتدائية بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة (توصيل الكتب لطلابها).

وتهدف تلك المبادرة التي أطلقتها المدرسة السعودية الابتدائية بمحافظة الليث، إلى الحرص على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، وتفاديًا للتزاحم الذي قد يتسبب في انتقال العدوى، وتسهيلًا وخدمة لأولياء الأمور والطلاب.

وأشاد عدد من أولياء أمور الطلبة بهذه المبادرة الجميلة التي من خلالها يتم إيصال الكتب الدراسية للطلبة في منازلهم؛ مما يحقق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويساهم في الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي، كما أنه يعتبر من التواصل البنّاء بين المدرسة وأولياء الأمور.

وقدّم أولياء الأمور شكرهم وتقديرهم لقائد المدرسة عبيد عاتق أبو زيد، ولكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة الرائعة.

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