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بعد رشها بالفلفل للتضليل.. ضبطُ نصفِ طن "كبتاغون" كانت في طريقها للسعودية

أعلنت سلطات النظام السوري، عن ضبط نصف طن من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية؛ وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، أوقفت الجهات المختصة يوم أمس الثلاثاء، شاحنة من نوع "إنترا" بريف دمشق، وبتفتيشها تَبَيّن أنها تحمل أكياسًا من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غرامًا لكل كيس، وبوزن إجمالي يقارب الـ525 كيلوغرامًا.

وأشارت إلى أنه تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة.

وتمت مصادرة المواد؛ بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد رشها بالفلفل للتضليل.. ضبطُ نصفِ طن "كبتاغون" كانت في طريقها للسعودية
سبق

أعلنت سلطات النظام السوري، عن ضبط نصف طن من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية؛ وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، أوقفت الجهات المختصة يوم أمس الثلاثاء، شاحنة من نوع "إنترا" بريف دمشق، وبتفتيشها تَبَيّن أنها تحمل أكياسًا من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غرامًا لكل كيس، وبوزن إجمالي يقارب الـ525 كيلوغرامًا.

وأشارت إلى أنه تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة.

وتمت مصادرة المواد؛ بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:19 AM

بعد رشها بالفلفل للتضليل.. ضبطُ نصفِ طن "كبتاغون" كانت في طريقها للسعودية

A A A
خالد علي - الرياض
3
8,540

أعلنت سلطات النظام السوري، عن ضبط نصف طن من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون"، ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية؛ وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات، أوقفت الجهات المختصة يوم أمس الثلاثاء، شاحنة من نوع "إنترا" بريف دمشق، وبتفتيشها تَبَيّن أنها تحمل أكياسًا من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت مُعَدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غرامًا لكل كيس، وبوزن إجمالي يقارب الـ525 كيلوغرامًا.

وأشارت إلى أنه تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة.

وتمت مصادرة المواد؛ بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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