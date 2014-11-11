واشنطن تضع خيار الانتخابات المبكرة على طاولة ساسة العراق

طالب بوقف العنف ضد المتظاهرين

دعت الولايات المتحدة حكومة العراق، اليوم (الاثنين) إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاضطرابات التي قتلت خلالها قوات الأمن نحو 300 محتج.

وذكر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بغداد وأوردته "رويترز"، أن الولايات المتحدة تشارك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد أشارت إلى أن زعماء البلاد اتفقوا أمس على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003 للسلطة.

وتركزت الاحتجاجات التي اندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في بادئ الأمر على نقص الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان ما تحولت إلى نبذ نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي الذي استحدث في عام 2003 ورفض الطبقة السياسية التي يقول المحتجون إنها تستفيد من هذا النظام.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المحتجين، وأغلبهم من الشبان العزل مما أسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصًا.