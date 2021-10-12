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"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالخرمة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت آلية تستخدم في الحفر تعود ملكيتها للمواطن، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالخرمة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت آلية تستخدم في الحفر تعود ملكيتها للمواطن، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:51 PM

"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالخرمة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية مخالفَين لنظام البيئة، لقيامهما بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر وتجريف التربة في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت آلية تستخدم في الحفر تعود ملكيتها للمواطن، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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