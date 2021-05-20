النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

مع مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة

واصلت خدمة "فرجت" رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ أكثر من (179) مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم (1232) مواطناً و(47) مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة "فرجت" إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وذكرت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" أو منصة "إحسان" وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.

خدمة فرجت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
سبق

واصلت خدمة "فرجت" رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ أكثر من (179) مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم (1232) مواطناً و(47) مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة "فرجت" إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وذكرت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" أو منصة "إحسان" وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
03:20 PM

"فرجت" مستمرة على مدار العام لسداد مديونية المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

مع مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,162

واصلت خدمة "فرجت" رسم الفرحة على وجوه أسر المحكومين من المواطنين والمقيمين في قضايا مالية غير جنائية، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من مديونيات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ أكثر من (179) مليون ريال استفاد منها 1279 من المحكومين منهم (1232) مواطناً و(47) مقيماً من مختلف الجنسيات.

وتهدف خدمة "فرجت" إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة من الخدمة ومراعاة الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

وذكرت المديرية العامة للسجون أن جملة من الأهداف حققتها الخدمة في مضمونها التكافلي والتعاوني، وظهر ذلك جلياً في الأرقام التي أعلنت خلال شهر رمضان المبارك عبر وسائل الإعلام، مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في أفراد المجتمع السعودي والمقيمين فيه.

وأكدت المديرية أن الخدمة مستمرة طوال العام وفي أي وقت يستطيع المتبرع الدخول على منصة وزارة الداخلية "أبشر" أو منصة "إحسان" وإكمال إجراءات التبرع مع أهمية التأكد أن الخدمة لا يوجد لها تطبيق في المتاجر الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة