"القحطاني": اليوم الوطني من الأيام المجيدة لهذا الوطن الكريم المعطاء

قال إن رؤية 2030 جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها

بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الذكتور مشبب بن عايض القحطاني، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، وقد حضر الاحتفال نواب المدير العام، ومديرو عموم الإدارات بالمركز الرئيس للمعهد، ومنسوبو المعهد من أعضاء هيئة تدريب وموظفين، وكذلك عدد من دارسي البرامج الإعدادية، والمتدربين من منسوبي الأجهزة الحكومية، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية المجايدة.

كما قام المدير العام والنواب ومديرو العموم بتسجيل مشاعرهم الوطنية بهذه المناسبة على لوحة جدارية بعنوان "قل شيئاً للوطن"، وقد تم رفع الأعلام واللوحات ذات المضامين والشعارات الوطنية في أرجاء المعهد، كما صدحت الأغاني الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة، وكذلك تم توزيع الهدايا التذكارية التي تحمل الشعارات الوطنية والأعلام والشالات الخضراء على الحضور والمشاركين.

وبهذه المناسبة رفع ة مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، تهنئته الخالصة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وقال: إن هذا اليوم التاريخي يعد من الأيام المجيدة لهذا الوطن الكريم والمعطاء، ذي المكانة الرفيعة بين أوطان الأرض.

وعبر عن فخره واعتزازه بما تحقق للمملكة العربية السعودية من نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي أظهرت حجم وقيمة المكانة الرفيعة للوطن والمواطن في قلب وعقل القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بأداء كل مكونات الوطن السياسية، والاقتصادية، والفكرية، والثقافية، وموارده البشرية، بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها، وفي ظروف استثنائية، لتواجه بعزم لا يلين، العديد من التحديات التنموية، وتتعامل معها بوعي عميق وعزيمة وطنية حازمة على تجاوزها وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

وأكد الدكتور "القحطاني" أن رؤية المملكة 2030 بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج تنموية، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها، حتى بات الوطن كخلية نحل العمل فيها لا يتوقف، والمنجزات تتعاظم، وتحفه الطموحات والأمل في غد أفضل، في محيط يتمتع بالأمن والاستقرار. وبما يكفل رقي بلادنا لتكون نموذجاً ناجحاً ورائداً على جميع الأصعدة.

وأشار الدكتور "القحطاني" إلى أن احتفالات اليوم الوطني إنما هي "همة حتى القمة" نصعدها فنجدد الولاء ونحتفل بالنماء، في لحظات رائدة يحتفل فيها الوطن بتحقيق أحلامه ورسم طموحاته، لنستذكر بفخر ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية والتي بدأها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- واستكملها أبناؤه ورجاله المخلصون من بعده.

وقال الدكتور "القحطاني": لا ننسى ونحن في غمرة احتفالنا باليوم الوطني، وسعادتنا بما تحقق لنا، في ظل قيادتنا الرشيدة، أن ندعو الله عزل وجل بالنصر والتمكين لرجال أمننا البواسل، فهم حراس منظومة الفرح والطمأنينة والأمن التي يعيشها الوطن، ويطيب لنا أن نبعث لهم في أيام فرحنا وسرورنا، برسائل الفخر والاعتزاز والشكر والعرفان، ونشدّ على أيديهم وندعو الله -عز وجلّ-أن يحفظهم ويرعاهم.

وختم قائلاً: "أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعينهما ويسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة".