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"الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري

شكر القيادة على إلغاء الضريبة 15% للمسكن الأول

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%؛ مؤكدًا أن هذه المكرمة الملكية ستساهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري الذي يعد من أساسيات الاقتصاد الوطني.

وقال "الرشيد": إن "المملكة بقيادتها الرشيدة، تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تسهل تملك المواطنين للمسكن الذي يعد هاجسًا لدى الأسر وأمانًا -بعد الله- في ضمان المستقبل لهم"؛ لافتًا إلى أن هذه المنفعة الكبيرة تتمثل في تخفيف التكلفة عن كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه.

وأضاف: "هذا الأمر الملكي الكريم سيسهل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق؛ وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء، كما سيساهم في تعزيز سوق العقار بالمملكة الذي يعد واعدًا ومصدرًا مهمًّا للاقتصاد السعودي".

ونوه في ختام تصريحه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني بالمملكة، والذي يشكل محورًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري؛ سائلًا الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%؛ مؤكدًا أن هذه المكرمة الملكية ستساهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري الذي يعد من أساسيات الاقتصاد الوطني.

وقال "الرشيد": إن "المملكة بقيادتها الرشيدة، تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تسهل تملك المواطنين للمسكن الذي يعد هاجسًا لدى الأسر وأمانًا -بعد الله- في ضمان المستقبل لهم"؛ لافتًا إلى أن هذه المنفعة الكبيرة تتمثل في تخفيف التكلفة عن كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه.

وأضاف: "هذا الأمر الملكي الكريم سيسهل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق؛ وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء، كما سيساهم في تعزيز سوق العقار بالمملكة الذي يعد واعدًا ومصدرًا مهمًّا للاقتصاد السعودي".

ونوه في ختام تصريحه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني بالمملكة، والذي يشكل محورًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري؛ سائلًا الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
06:51 PM

"الرشيد" المكرمة الملكية ستسهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري

شكر القيادة على إلغاء الضريبة 15% للمسكن الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%؛ مؤكدًا أن هذه المكرمة الملكية ستساهم في تملك المواطنين للمساكن وستعزز السوق العقاري الذي يعد من أساسيات الاقتصاد الوطني.

وقال "الرشيد": إن "المملكة بقيادتها الرشيدة، تلامس حاجة المواطنين من خلال هذه القرارات التي تسهل تملك المواطنين للمسكن الذي يعد هاجسًا لدى الأسر وأمانًا -بعد الله- في ضمان المستقبل لهم"؛ لافتًا إلى أن هذه المنفعة الكبيرة تتمثل في تخفيف التكلفة عن كاهل المواطن الهادف إلى تملك مسكنه.

وأضاف: "هذا الأمر الملكي الكريم سيسهل عمل المطورين العقاريين عبر خفض التكلفة عليهم، وزيادة ضخهم للمنتجات السكنية في السوق؛ وهو الأمر الذي سيساهم في خفض تكلفة البناء والتطوير، وسينعكس مباشرة لصالح المواطن الذي سيقوم بالشراء، كما سيساهم في تعزيز سوق العقار بالمملكة الذي يعد واعدًا ومصدرًا مهمًّا للاقتصاد السعودي".

ونوه في ختام تصريحه بالدعم الذي يحظى به القطاع العقاري والسكني بالمملكة، والذي يشكل محورًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز الحركة التجارية في هذا القطاع الواعد الذي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري؛ سائلًا الله أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

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