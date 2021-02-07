تركيا هل الأقل.. كم أنفق العالم على دعم مواطنيه خلال الجائحة؟

فيما منحت الدول الغنية مواطنيها دعماً للدخل يصل إلى 12.7%

كشف تقرير أن تركيا أنفقت أقل عائد مادي على مواطنيها خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وقال التقرير، إنه في العام الماضي، خلال فترة تفشي كورونا، أنفقت الدول في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 7.8 تريليون دولار على الدعم.

وتابع: "وفي الوقت الذي منحت فيه الدول الغنية مواطنيها دعماً للدخل يصل إلى 12.7 في المائة، كان هذا المعدل 3.6 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، و1.6 في المائة في البلدان الفقيرة، و1.1 في المائة في تركيا".

تقرير لمؤسسة "ديسك" للأبحاث التابعة للاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا، أوضح أن تركيا واحدة من دولتين تخصّص أقل دعم نقدي في العالم لمواطنيها خلال فترة تفشي كورونا، حيث يبلغ إنفاقها 1 بالألف.

ووفق جريدة زمان التركية، يشير التقرير إلى أنه عند النظر إلى نسبة الإنفاق النقدي إلى إجمالي الدعم الاقتصادي والنقدي حول العالم، احتلت أستراليا المرتبة الأولى بنسبة 90%، ونيوزيلندا بنسبة 88%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 87%، وبقي هذا المعدل عند 11 % في تركيا.