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"دوريات جدة": بلاغ يطيح بمقيم تسبب بحادث مروري ووفاة شخص

توارى عن الأنظار لمدة أسبوع ووجبة في مطعم أطاحت به

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم تسبب في حادث مروري الأسبوع الماضي ووفاة أحد أطراف الحادث بالأحياء الجنوبية من المحافظة قبل أن يفر هاربًا.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتسبب شخص في حادث مروري وحدوث وفاة قبل خمسة أيام وفر بعدها من موقع الحادث جنوب جدة.

وأفاد البلاغ بأن الشخص حاليًا موجود داخل أحد المطاعم في حي البوادي.

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ تم ضبط المتسبب، وهو من الجنسية الباكستانية.

وبعد التحقيقات الأولية اعترف بأنه تسبب بحادث قبل أسبوع في موقع أسفل كوبري بجنوب جدة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث، حيث كان يقود مركبة من نوع هونداي النترا تعود ملكيتها لإحدى الشركات.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة وتم التحفظ على المقيم وتسليمه إلى قسم مرور جنوب جدة ليتولى التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

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"دوريات جدة": بلاغ يطيح بمقيم تسبب بحادث مروري ووفاة شخص
سبق

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم تسبب في حادث مروري الأسبوع الماضي ووفاة أحد أطراف الحادث بالأحياء الجنوبية من المحافظة قبل أن يفر هاربًا.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتسبب شخص في حادث مروري وحدوث وفاة قبل خمسة أيام وفر بعدها من موقع الحادث جنوب جدة.

وأفاد البلاغ بأن الشخص حاليًا موجود داخل أحد المطاعم في حي البوادي.

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ تم ضبط المتسبب، وهو من الجنسية الباكستانية.

وبعد التحقيقات الأولية اعترف بأنه تسبب بحادث قبل أسبوع في موقع أسفل كوبري بجنوب جدة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث، حيث كان يقود مركبة من نوع هونداي النترا تعود ملكيتها لإحدى الشركات.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة وتم التحفظ على المقيم وتسليمه إلى قسم مرور جنوب جدة ليتولى التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:47 PM

"دوريات جدة": بلاغ يطيح بمقيم تسبب بحادث مروري ووفاة شخص

توارى عن الأنظار لمدة أسبوع ووجبة في مطعم أطاحت به

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هادي العصيمي - جدة
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4,231

ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة القبض على مقيم تسبب في حادث مروري الأسبوع الماضي ووفاة أحد أطراف الحادث بالأحياء الجنوبية من المحافظة قبل أن يفر هاربًا.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بتسبب شخص في حادث مروري وحدوث وفاة قبل خمسة أيام وفر بعدها من موقع الحادث جنوب جدة.

وأفاد البلاغ بأن الشخص حاليًا موجود داخل أحد المطاعم في حي البوادي.

وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ تم ضبط المتسبب، وهو من الجنسية الباكستانية.

وبعد التحقيقات الأولية اعترف بأنه تسبب بحادث قبل أسبوع في موقع أسفل كوبري بجنوب جدة، ثم فر هاربًا من موقع الحادث، حيث كان يقود مركبة من نوع هونداي النترا تعود ملكيتها لإحدى الشركات.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أعدت محضرًا بالواقعة وتم التحفظ على المقيم وتسليمه إلى قسم مرور جنوب جدة ليتولى التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.

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