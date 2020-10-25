إحراز تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية

"عون" و"الحريري" يبحثان الملف

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اللقاء شهد بحث ملف تشكيل الحكومة، وقد سُجل تقدم في هذا المجال.