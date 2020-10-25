النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحراز تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية

"عون" و"الحريري" يبحثان الملف

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اللقاء شهد بحث ملف تشكيل الحكومة، وقد سُجل تقدم في هذا المجال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إحراز تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية
سبق

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اللقاء شهد بحث ملف تشكيل الحكومة، وقد سُجل تقدم في هذا المجال.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
08:38 PM

إحراز تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية

"عون" و"الحريري" يبحثان الملف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
578

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأحد)، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

أوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اللقاء شهد بحث ملف تشكيل الحكومة، وقد سُجل تقدم في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,227
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة