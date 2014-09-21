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"المياه": القطاع الشرقي وزّع 168 مليون م3 خلال 3 أشهر

لمواكبة موسم الصيف بالمنطقة.. والذي يشهد تزايد الطلب

كشفت شركة المياه الوطنية، أن القطاع الشرقي نجح في توزيع أكثر من 168 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها: (الدمام، والخبر، والأحساء، وبقيق، والجبيل، والقطيف، والخفجي، ورأس تنورة، والقرية العليا، والنعيرية، وحفر الباطن، ومليجة)، منذ بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2021م لمواكبة موسم الصيف بالمنطقة، الذي يشهد تزايد الطلب على المياه في هذه الأشهر.

وأكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي الشراري، أن القطاع عمل مبكرًا من بداية الربع الثاني من هذا العام 2021م على اعتماد الخطة التشغيلية لموسم الصيف؛ إذ بدأ في تجهيز منظومة الضخ بشبكاتها الرئيسية والفرعية، والخزن التشغيلي لهذه الكميات، وتجهيز أسطول الصهاريج للمناطق التي لا تصلها المياه عبر الشبكات في القرى والهجر بالمنطقة.

وذكر أن كميات المياه التي تم ضخها بالمنطقة الشرقية نحو 168 مليون متر مكعب؛ منها ما يزيد على 166 مليون متر مكعب تم ضخها بالشبكة العامة؛ فيما بلغت الكميات الموزعة عن طريق الأشياب نحو 3 ملايين متر مكعب، وصلت إلى العملاء المستفيدين عبر 163.191 رحلة ترددية للصهاريج.

وبيّن "الشراري" أن محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي، استقبلت جزءًا كبيرًا من هذه المياه عقب استخدامها؛ وذلك عبر شبكات وخطوط ومحطات المنظومة البيئية، لمعالجتها في المحطات المختلفة بالمنطقة الشرقية؛ حيث بلغت كميات مياه الصرف المعالجة لموسم الصيف نحو 109 ملايين متر مكعب في جميع محافظات المنطقة الشرقية ومدنها.

وأفاد بأن الفِرَق الهندسية والفنية نفذت خطط التوزيع، ومراقبة الشبكات والبلاغات؛ وفق ما هو مخطط له؛ مما أسهم في نجاح خطة التوزيع السنوية التي تخضع بدورها لمراجعة دورية لتطوير أداء التنفيذ والضخ والإدارة بها، بناء استراتيجيات المياه، وتطلعات شركة المياه الوطنية لخدمة عملائها؛ وفقًا لنهج رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه": القطاع الشرقي وزّع 168 مليون م3 خلال 3 أشهر
سبق

كشفت شركة المياه الوطنية، أن القطاع الشرقي نجح في توزيع أكثر من 168 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها: (الدمام، والخبر، والأحساء، وبقيق، والجبيل، والقطيف، والخفجي، ورأس تنورة، والقرية العليا، والنعيرية، وحفر الباطن، ومليجة)، منذ بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2021م لمواكبة موسم الصيف بالمنطقة، الذي يشهد تزايد الطلب على المياه في هذه الأشهر.

وأكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي الشراري، أن القطاع عمل مبكرًا من بداية الربع الثاني من هذا العام 2021م على اعتماد الخطة التشغيلية لموسم الصيف؛ إذ بدأ في تجهيز منظومة الضخ بشبكاتها الرئيسية والفرعية، والخزن التشغيلي لهذه الكميات، وتجهيز أسطول الصهاريج للمناطق التي لا تصلها المياه عبر الشبكات في القرى والهجر بالمنطقة.

وذكر أن كميات المياه التي تم ضخها بالمنطقة الشرقية نحو 168 مليون متر مكعب؛ منها ما يزيد على 166 مليون متر مكعب تم ضخها بالشبكة العامة؛ فيما بلغت الكميات الموزعة عن طريق الأشياب نحو 3 ملايين متر مكعب، وصلت إلى العملاء المستفيدين عبر 163.191 رحلة ترددية للصهاريج.

وبيّن "الشراري" أن محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي، استقبلت جزءًا كبيرًا من هذه المياه عقب استخدامها؛ وذلك عبر شبكات وخطوط ومحطات المنظومة البيئية، لمعالجتها في المحطات المختلفة بالمنطقة الشرقية؛ حيث بلغت كميات مياه الصرف المعالجة لموسم الصيف نحو 109 ملايين متر مكعب في جميع محافظات المنطقة الشرقية ومدنها.

وأفاد بأن الفِرَق الهندسية والفنية نفذت خطط التوزيع، ومراقبة الشبكات والبلاغات؛ وفق ما هو مخطط له؛ مما أسهم في نجاح خطة التوزيع السنوية التي تخضع بدورها لمراجعة دورية لتطوير أداء التنفيذ والضخ والإدارة بها، بناء استراتيجيات المياه، وتطلعات شركة المياه الوطنية لخدمة عملائها؛ وفقًا لنهج رؤية المملكة 2030.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
12:29 PM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
02:21 PM

"المياه": القطاع الشرقي وزّع 168 مليون م3 خلال 3 أشهر

لمواكبة موسم الصيف بالمنطقة.. والذي يشهد تزايد الطلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت شركة المياه الوطنية، أن القطاع الشرقي نجح في توزيع أكثر من 168 مليون متر مكعب خلال 3 أشهر في محافظات المنطقة الشرقية ومدنها: (الدمام، والخبر، والأحساء، وبقيق، والجبيل، والقطيف، والخفجي، ورأس تنورة، والقرية العليا، والنعيرية، وحفر الباطن، ومليجة)، منذ بداية يونيو وحتى نهاية أغسطس 2021م لمواكبة موسم الصيف بالمنطقة، الذي يشهد تزايد الطلب على المياه في هذه الأشهر.

وأكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي الشراري، أن القطاع عمل مبكرًا من بداية الربع الثاني من هذا العام 2021م على اعتماد الخطة التشغيلية لموسم الصيف؛ إذ بدأ في تجهيز منظومة الضخ بشبكاتها الرئيسية والفرعية، والخزن التشغيلي لهذه الكميات، وتجهيز أسطول الصهاريج للمناطق التي لا تصلها المياه عبر الشبكات في القرى والهجر بالمنطقة.

وذكر أن كميات المياه التي تم ضخها بالمنطقة الشرقية نحو 168 مليون متر مكعب؛ منها ما يزيد على 166 مليون متر مكعب تم ضخها بالشبكة العامة؛ فيما بلغت الكميات الموزعة عن طريق الأشياب نحو 3 ملايين متر مكعب، وصلت إلى العملاء المستفيدين عبر 163.191 رحلة ترددية للصهاريج.

وبيّن "الشراري" أن محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي، استقبلت جزءًا كبيرًا من هذه المياه عقب استخدامها؛ وذلك عبر شبكات وخطوط ومحطات المنظومة البيئية، لمعالجتها في المحطات المختلفة بالمنطقة الشرقية؛ حيث بلغت كميات مياه الصرف المعالجة لموسم الصيف نحو 109 ملايين متر مكعب في جميع محافظات المنطقة الشرقية ومدنها.

وأفاد بأن الفِرَق الهندسية والفنية نفذت خطط التوزيع، ومراقبة الشبكات والبلاغات؛ وفق ما هو مخطط له؛ مما أسهم في نجاح خطة التوزيع السنوية التي تخضع بدورها لمراجعة دورية لتطوير أداء التنفيذ والضخ والإدارة بها، بناء استراتيجيات المياه، وتطلعات شركة المياه الوطنية لخدمة عملائها؛ وفقًا لنهج رؤية المملكة 2030.

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