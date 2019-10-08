السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.
وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.
وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".السودان السعودية الإمارات
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.
وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".
قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.
وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".