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السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

"البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".

السودان السعودية الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية
سبق

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:23 PM

السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية

"البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية.

وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,588
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,328

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