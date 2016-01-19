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المبعوث الأمريكي لليمن يزور المنطقة لتنشيط جهود السلام

"ليندركينج" سيسعى إلى وقف التصعيد

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع؛ لتنشيط جهود السلام، بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين مليشيا الحوثي الموالية لإيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "ليندركينج" سيسعى إلى الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري، واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت أن المبعوث سيركز أيضًا على الحاجة المُلحّة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون.

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المبعوث الأمريكي لليمن يزور المنطقة لتنشيط جهود السلام
سبق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع؛ لتنشيط جهود السلام، بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين مليشيا الحوثي الموالية لإيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "ليندركينج" سيسعى إلى الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري، واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت أن المبعوث سيركز أيضًا على الحاجة المُلحّة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
06:23 PM

المبعوث الأمريكي لليمن يزور المنطقة لتنشيط جهود السلام

"ليندركينج" سيسعى إلى وقف التصعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج هذا الأسبوع؛ لتنشيط جهود السلام، بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين مليشيا الحوثي الموالية لإيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن "ليندركينج" سيسعى إلى الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري، واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة.

وأضافت أن المبعوث سيركز أيضًا على الحاجة المُلحّة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون.

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