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صور من الحرم .. عظمة الزمان وقدسية المكان تحفان ضيوف الرحمن

شهدت ساحاته في اليوم السادس من ذي الحجة توافداً كبيراً للحجاج

‏‫شهد المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة لعام 1440 هـ، توافداً كبيراً لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء طواف القدوم قبل توجّههم إلى مشعر مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لقضاء "يوم التروية" أول مناسك الحج وسط استنفارٍ أمني وطبي لتأمين مواكب الحجيج؛ حيث شهد دخول الحجاج تنظيماً كبيراً من قِبل رجال الأمن سهّل انسيابية حركة جموع الحجيج، وشهدت الكعبة المشرّفة وجود عددٍ من رجال الحسبة الذين يقومون بتعليم الحجيج ومساعدتهم على أداء حجهم بشكل صحيح.

وكان عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية حتى ظهر أمس الثلاثاء 5 ذي الحجة، قد بلغ 1800869 حاجاً وحاجة بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج؛ منهم 93792 حاجاً عبر البر، و1689827 حاجاً عبر الجو، و17250 حاجاً عبر البحر.

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صور من الحرم .. عظمة الزمان وقدسية المكان تحفان ضيوف الرحمن
سبق

‏‫شهد المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة لعام 1440 هـ، توافداً كبيراً لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء طواف القدوم قبل توجّههم إلى مشعر مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لقضاء "يوم التروية" أول مناسك الحج وسط استنفارٍ أمني وطبي لتأمين مواكب الحجيج؛ حيث شهد دخول الحجاج تنظيماً كبيراً من قِبل رجال الأمن سهّل انسيابية حركة جموع الحجيج، وشهدت الكعبة المشرّفة وجود عددٍ من رجال الحسبة الذين يقومون بتعليم الحجيج ومساعدتهم على أداء حجهم بشكل صحيح.

وكان عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية حتى ظهر أمس الثلاثاء 5 ذي الحجة، قد بلغ 1800869 حاجاً وحاجة بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج؛ منهم 93792 حاجاً عبر البر، و1689827 حاجاً عبر الجو، و17250 حاجاً عبر البحر.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:53 AM
اخر تعديل
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:29 PM

صور من الحرم .. عظمة الزمان وقدسية المكان تحفان ضيوف الرحمن

شهدت ساحاته في اليوم السادس من ذي الحجة توافداً كبيراً للحجاج

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
3,154

‏‫شهد المسجد الحرام في اليوم السادس من ذي الحجة لعام 1440 هـ، توافداً كبيراً لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء طواف القدوم قبل توجّههم إلى مشعر مِنى في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لقضاء "يوم التروية" أول مناسك الحج وسط استنفارٍ أمني وطبي لتأمين مواكب الحجيج؛ حيث شهد دخول الحجاج تنظيماً كبيراً من قِبل رجال الأمن سهّل انسيابية حركة جموع الحجيج، وشهدت الكعبة المشرّفة وجود عددٍ من رجال الحسبة الذين يقومون بتعليم الحجيج ومساعدتهم على أداء حجهم بشكل صحيح.

وكان عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية حتى ظهر أمس الثلاثاء 5 ذي الحجة، قد بلغ 1800869 حاجاً وحاجة بزيادة عن العام الماضي قدرها 113107 حجاج؛ منهم 93792 حاجاً عبر البر، و1689827 حاجاً عبر الجو، و17250 حاجاً عبر البحر.

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