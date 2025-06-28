مغردون: فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي ولا انشوف مع الزعامات قده

بن مساعد: "وربّ المغارِبْ والمشارِق.. عِزّنا بالحيل فارِق"

تفاعل مغردون سعوديون وعرب عبر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين، حيث تم تداوله بشكل كبير مع صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية.

وعبَّر المغردون عن فخرهم بالاستقبال غير التقليدي الذي قُوبل به سمو ولي العهد من قادة دول مجموعة العشرين بدءاً من رئيس الوزراء الياباني، مروراً في همسات ترامب، وصولاً إلى الحديث الودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادلهم الابتسامات، إلى صور سموه وهو يتوسط قادة وزعماء القمة.

وعلّقت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية على صورة ولي العهد التذكارية مع قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية المشاركة في قمة العشرين بأوساكا اليابانية قائلة: "حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مكانة بارزة في الصورة التذكارية لمجموعة العشرين. في الصف الأمامي بالقرب من المركز وبجوار ترامب؛ وقف على المنصة، وابتسم ابتسامة عريضة".

وأكد المغردون عبر الوسم عن دعمهم خطوات ولي العهد وأنهم معه لتحقيق التغيير والتطور الذي يحلم به، ويقفون معه ضدّ كل مَن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في الوطن، مشيرين إلى الأغنية الوطنية التي غناها الفنان محمد عبده والتي تقول: "فينا زعيمٍ فوق زوده يزودي.. ولا انشوف مع الزعامات قده".

وغرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر الوسم قائلاً: "وربّ المغارِبْ والمشارِق.. عِزّنا بالحيل فارِق"، ليضيف في تغريدة أخرى: "كلّ وقَدْرَهْ ووضْعَهْ وعِزّنا دايم في رِفَعَهْ.. شي طبيعي يتم تَبْعَه دامه نوره دوم شارِق".

فيما غردت الكاتبة والإعلامية البحرينية سوسن الشاعرِ: "ابدع السعوديون في التعبير عن اعتزازهم وفخرهم بقائدهم.. مغردون وإعلاميون ومواطنون عاديون في مجموعات الواتس أب لمسة ولاء وانتماء يفرح قلب الصديق ويغيظ العدا، وكأن السعوديين أم و#محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين عريس في حفل زفافه تكاد ترى دموع الفرح في عيونهم".

وسخر المغرد مطلق الجلعود من المكان الذي وقف فيه الرئيس التركي في الصورة الجماعية لقادة قمة العشرين قائلاً: "هل الشعور بالنقص يخليك ما تلتزم بالبروتوكول وبمكانك المحدد؟ اللي نعرفه أنك رابع واحد يسار القمة".

وعلق المغرد عضو المجلس البلدي بمحافظة بقيق فالح الحقباني: "دائماً نقول ونكرر: الله اللي عزنا ما لاحد منه".

وقال الإعلامي عوض الفياض عبر وسم #محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين: "يا حظ السعوديين بك".

وشدد المغردون على أن ولي العهد ورغم كل الحملات المُغرضة التي تُشن ضده إلا أنه لم يلتفت لها ووضع أمام عينيه بناء وطن وشعب، فنجح وشاع صيته على مستوى العالم وأصبح كثير من رؤساء الدول يتشرفون بلقائه والسلام عليه بل والحرص كل الحرص على كسب السعودية حليفاً وشريكاً لهم.

وكانت قد بدأت، اليوم، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.