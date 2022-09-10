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أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا

ضبط 62 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس 875 جولة رقابية بالمنطقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدّس في الأسواق المركزية.

وفيما يخص التعقيم والتطهير، نفّذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعًا، باستخدام 162260 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طنًّا من النفايات، وإزالة 3732 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي؛ لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس 875 جولة رقابية بالمنطقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدّس في الأسواق المركزية.

وفيما يخص التعقيم والتطهير، نفّذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعًا، باستخدام 162260 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طنًّا من النفايات، وإزالة 3732 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي؛ لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
11:32 AM

أمانة الشرقية تنفّذ 875 جولة رقابية وتعقّم وتطهّر 1022 موقعًا

ضبط 62 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس 875 جولة رقابية بالمنطقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدّس في الأسواق المركزية.

وفيما يخص التعقيم والتطهير، نفّذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعًا، باستخدام 162260 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طنًّا من النفايات، وإزالة 3732 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي؛ لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.

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