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الوطني للأرصاد ينبّه من عوالق ترابية على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد عوالق ترابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد ينبّه من عوالق ترابية على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:15 PM

الوطني للأرصاد ينبّه من عوالق ترابية على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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