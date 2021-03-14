الوطني للأرصاد ينبّه من عوالق ترابية على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 8 مساء وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل محافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.