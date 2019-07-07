النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جامعة جدة" تنفي: لا رسالة ماجستير لدينا عن فساد القطاع الصحي

"الغامدي": ما نُشر هو بحث علمي وليس رسالة.. والطالب يتحمل مسؤوليته

نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.

وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جامعة جدة" تنفي: لا رسالة ماجستير لدينا عن فساد القطاع الصحي
سبق

نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.

وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
07:42 PM

"جامعة جدة" تنفي: لا رسالة ماجستير لدينا عن فساد القطاع الصحي

"الغامدي": ما نُشر هو بحث علمي وليس رسالة.. والطالب يتحمل مسؤوليته

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,036

نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.

وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,720
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,519

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة