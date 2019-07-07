نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع. وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة. وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

"جامعة جدة" تنفي: لا رسالة ماجستير لدينا عن فساد القطاع الصحي عبدالله الراجحي سبق 2019-07-07 نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.



وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.



وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 07:42 PM

"جامعة جدة" تنفي: لا رسالة ماجستير لدينا عن فساد القطاع الصحي "الغامدي": ما نُشر هو بحث علمي وليس رسالة.. والطالب يتحمل مسؤوليته





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نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.



وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد الغامدي لـ"سبق"، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.



وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.