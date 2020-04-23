النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213024 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
12:30 PM

تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 213024 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,740

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة