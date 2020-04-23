تعرف على آخر حصيلة لـ"كورونا" في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 4635 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213024 حالة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 440 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22157 حالة.