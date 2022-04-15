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خلال 10 ساعات.. 9 هزات أرضية قرب سواحل سوريا ولبنان

كشف عنها المركز اللبناني للجيوفيزياء ومصدرها شمال اللاذقية

كشف المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، عن وقوع تسع هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4.7 درجات، شَعَر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ووفق "روسيا اليوم"، قال المركز الوطني السوري للزلازل: إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40كم شمال مدينة اللاذقية؛ فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية وأمس الثلاثاء، بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وتعتبر هذه هي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد؛ إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترًا على بُعد 115 كيلو مترًا شمال غرب مدينة دمشق.

لبنان المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء زلزال

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خلال 10 ساعات.. 9 هزات أرضية قرب سواحل سوريا ولبنان
سبق

كشف المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، عن وقوع تسع هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4.7 درجات، شَعَر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ووفق "روسيا اليوم"، قال المركز الوطني السوري للزلازل: إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40كم شمال مدينة اللاذقية؛ فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية وأمس الثلاثاء، بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وتعتبر هذه هي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد؛ إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترًا على بُعد 115 كيلو مترًا شمال غرب مدينة دمشق.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
12:20 PM

خلال 10 ساعات.. 9 هزات أرضية قرب سواحل سوريا ولبنان

كشف عنها المركز اللبناني للجيوفيزياء ومصدرها شمال اللاذقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، عن وقوع تسع هزات مصدرها شمال اللاذقية، وواحدة قوتها 4.7 درجات، شَعَر بها سكان شمال لبنان قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ووفق "روسيا اليوم"، قال المركز الوطني السوري للزلازل: إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2كم.

وأضاف أن موقع الهزة يبعد مسافة 40كم شمال مدينة اللاذقية؛ فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

وضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية وأمس الثلاثاء، بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمقها 2كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وتعتبر هذه هي الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد؛ إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترًا على بُعد 115 كيلو مترًا شمال غرب مدينة دمشق.

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