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"جمعية الكشافة" تشارك العالم الاحتفاء بساعة الأرض

لنشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء أمس، في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"، بتنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة المختلفة؛ حفاظًا على البيئة.

وشهدت الفعالية من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً تفاعلًا كشفيًّا؛ إذ عمد الكشافون لاستخدام الوسائل البديلة عوضًا عن الكهرباء، وقاموا بإطفاء الإنارة والأجهزة الإلكترونية لمدة 60 دقيقة، كما شهد ذلك الأمر مبنى الجمعية الرئيسي بالرياض.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تهدف من تلك المشاركة إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسؤولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم وحث المجتمع على المشاركة في هذا الحدث العالمي، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، نفّذت العديد من قطاعات جمعية الكشافة -ولجميع المراحل الكشفية- دورات للحصول على شارات الهواية في مجموعة الهوايات البيئية ومنها: شارة صديق البيئة، وشارة المحافظ على الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"جمعية الكشافة" تشارك العالم الاحتفاء بساعة الأرض
سبق

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء أمس، في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"، بتنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة المختلفة؛ حفاظًا على البيئة.

وشهدت الفعالية من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً تفاعلًا كشفيًّا؛ إذ عمد الكشافون لاستخدام الوسائل البديلة عوضًا عن الكهرباء، وقاموا بإطفاء الإنارة والأجهزة الإلكترونية لمدة 60 دقيقة، كما شهد ذلك الأمر مبنى الجمعية الرئيسي بالرياض.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تهدف من تلك المشاركة إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسؤولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم وحث المجتمع على المشاركة في هذا الحدث العالمي، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، نفّذت العديد من قطاعات جمعية الكشافة -ولجميع المراحل الكشفية- دورات للحصول على شارات الهواية في مجموعة الهوايات البيئية ومنها: شارة صديق البيئة، وشارة المحافظ على الطاقة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:08 AM

"جمعية الكشافة" تشارك العالم الاحتفاء بساعة الأرض

لنشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء أمس، في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"، بتنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاث الحراري الذي تُسببه مصادر الطاقة المختلفة؛ حفاظًا على البيئة.

وشهدت الفعالية من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً تفاعلًا كشفيًّا؛ إذ عمد الكشافون لاستخدام الوسائل البديلة عوضًا عن الكهرباء، وقاموا بإطفاء الإنارة والأجهزة الإلكترونية لمدة 60 دقيقة، كما شهد ذلك الأمر مبنى الجمعية الرئيسي بالرياض.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن الجمعية تهدف من تلك المشاركة إلى نشر الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسؤولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم وحث المجتمع على المشاركة في هذا الحدث العالمي، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

من جهة أخرى، نفّذت العديد من قطاعات جمعية الكشافة -ولجميع المراحل الكشفية- دورات للحصول على شارات الهواية في مجموعة الهوايات البيئية ومنها: شارة صديق البيئة، وشارة المحافظ على الطاقة.

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