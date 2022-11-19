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"السويلم": انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو يعزز مجال الملكية الفكرية

نوّه بقرار مجلس الوزراء اليوم

نوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بقرار مجلس الوزراء اليوم, بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو والمتعلق بالتصاميم والنماذج الصناعية وتديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية, كما يُعد "تصنيف لوكارنو" أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية.

ويهدف تصنيف لوكارنو لتوفير نظام موحّد على الصعيد العالمي لتصنيف التصاميم الصناعية، بحيث يعمل على إيجاد نظام لتوحيد مسميات التصاميم الصناعية لتسهيل عملية البحث في قواعد البيانات على المستوى الوطني والدولي.

وأكد الدكتور السويلم مدى أهمية الانضمام إلى هذا التصنيف مما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن انضمام المملكة إلى تصنيف لوكارنو يتيح إمكانية إدراج المصطلحات الوطنية "اللغة العربية" مما يعزز إثراء المحتوي العربي في مجال الملكية الفكرية.

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السويلم": انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو يعزز مجال الملكية الفكرية
سبق

نوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بقرار مجلس الوزراء اليوم, بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو والمتعلق بالتصاميم والنماذج الصناعية وتديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية, كما يُعد "تصنيف لوكارنو" أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية.

ويهدف تصنيف لوكارنو لتوفير نظام موحّد على الصعيد العالمي لتصنيف التصاميم الصناعية، بحيث يعمل على إيجاد نظام لتوحيد مسميات التصاميم الصناعية لتسهيل عملية البحث في قواعد البيانات على المستوى الوطني والدولي.

وأكد الدكتور السويلم مدى أهمية الانضمام إلى هذا التصنيف مما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن انضمام المملكة إلى تصنيف لوكارنو يتيح إمكانية إدراج المصطلحات الوطنية "اللغة العربية" مما يعزز إثراء المحتوي العربي في مجال الملكية الفكرية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
06:02 PM

"السويلم": انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو يعزز مجال الملكية الفكرية

نوّه بقرار مجلس الوزراء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بقرار مجلس الوزراء اليوم, بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو والمتعلق بالتصاميم والنماذج الصناعية وتديره المنظمة العالمية للملكية الفكرية, كما يُعد "تصنيف لوكارنو" أحد أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية.

ويهدف تصنيف لوكارنو لتوفير نظام موحّد على الصعيد العالمي لتصنيف التصاميم الصناعية، بحيث يعمل على إيجاد نظام لتوحيد مسميات التصاميم الصناعية لتسهيل عملية البحث في قواعد البيانات على المستوى الوطني والدولي.

وأكد الدكتور السويلم مدى أهمية الانضمام إلى هذا التصنيف مما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن انضمام المملكة إلى تصنيف لوكارنو يتيح إمكانية إدراج المصطلحات الوطنية "اللغة العربية" مما يعزز إثراء المحتوي العربي في مجال الملكية الفكرية.

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